İsrail'in ev sahipliğinde yarın başlayacak 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlıların kafile başkanlığını yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, yaptığı açıklamada şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.



"KUDÜS'E TÜRK MİLLETİNİ TEMSİLEN GELDİK"



Alpkılıç, "Madalya şansımızın çok fazla olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın da bunun inancında olduğuna eminiz. Kudüs'e Türk milletini temsilen geldik. Bu organizasyonun Kudüs'te olması bizim için çok önemli. Çocuklarımızın başarılı performanslar sergileyeceğine inancımız tam. Burada hem manevi değerler hem de milli duygular içerisinde bir yerlere varmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"GENÇLERİMİZİ OLİMPİYAT İÇİN YETİŞTİRİYORUZ"



Cezayir'in Oran kentinde organize edilen 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizmde çok büyük başarılar elde ettiklerini vurgulayan Alpkılıç, "Birçok şampiyonada geçmişteki başarıların üzerine çıkıyoruz. Bu gençlerimizi olimpiyatlara yetiştirmek adına bu organizasyona da önem veriyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



TÜRK ATLETLER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?



18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 48 ülkeden 501 kadın ve 491 erkek olmak üzere toplam 992 sporcu mücadele edecek. Yarışmaların ilk gününde 22 branşta seçmeler yapılacak ve bu müsabakaların 11'inde Türk atletler sahne alacak. 7 Temmuz'da tamamlanacak şampiyonada yarışacak milli atletler ve branşları şöyle:



ERKEKLER KATEGORİSİ



100 metre: Melih Candaş, Taha Özal



200 metre: Taha Özal, Yusuf Sanğu



400 metre: Alişan Alphan, Ömer Faruk Esen



800 metre: Muhammed Mustafa Arslan, Muhammet Köroğlu



1500 metre: Batuhan Eser, Yusuf Talha Toprak



3 bin metre: Utku Göler, Caner Can Tunçtan



2 bin metre engelli: Furkan Mutlu, Cuma Özcan



110 metre engelli: Demirhan Özmen, Yakup Efe Suratlı



400 metre engelli: Mustafa Çinpolat, Hürkan Koç



Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz, Deniz Kaan Kartal



Üç adım: Arda Umunç



Gülle atma: Mehmet Mahsun Er, Ali Peker



Çekiç atma: Yusuf Bozkaş, Habib İslam Kurt



10 bin metre pist yürüyüş: Şeyhmus Çapat, Mehmet Güngör



KADINLAR KATEGORİSİ



100 metre: Mira Akan, Zeynep Kaya



200 metre: Zeynep Kaya



400 metre: Aysel Önder, Edanur Tulum



800 metre: Dilek Koçak, Behiye Yavaşça



1500 metre: Ayça Fidanoğlu



3 bin metre: Hatice Kılıç, Edibe Yağız



2 bin metre engelli: Selen Canlı, Ceren Kılıç



100 metre engelli: Elif Ilgaz, Defne Tuna



400 metre engelli: Gülşah Cebeci, Elif Ilgaz



Sırıkla atlama: Cemile Güner



Disk atma: Sudenaz Çetin, Şeyma Yıldırar



Cirit atma: İrem Batu



5 bin metre pist yürüyüş: Esra Bingöl, Tülin Ek





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