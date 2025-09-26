26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Kosovalı kadın güreşçiler Edirne'de kamp yapıyor

Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Kosovalı kadın güreşçiler Edirne'de hazırlıklarını sürdürüyor.

calendar 26 Eylül 2025 14:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kosovalı kadın güreşçiler Edirne'de kamp yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Kosovalı kadın güreşçiler Edirne'de kamp yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Kosova Güreş Federasyonu işbirliğinde Kosova'dan antrenörleriyle gelen 9 kadın güreşçi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlıklarına devam ediyor.

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine Edirne'nin Balkanların spor merkezi olduğunu ispatladığını söyledi.


Kosova'nın bu yıl kamp için ev sahipliği yaptıkları altıncı ülke olduğunu belirten Delen, "Bu hafta da dost ve kardeş ülke Kosova'yla kamp yapıyoruz. Ekim ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na güzel bir hazırlık oldu. Milli sporcularımız, Kosovalı sporcularla belirlenen programda çalışmalar gerçekleştiriyor." dedi.

Delen, TGF Başkan Taha Akgül ve TGF Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar'ın talimatlarıyla kadın güreşini en iyi yere taşıyacaklarını kaydetti.

- Sporcular ortak antrenman programıyla çalışıyor

TOHM Antrenörü Begüm Mısıratlı da Türk ve Kosovalı sporcuların ortak antrenman programı çerçevesinde çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sporcuların 10 günlük kamp sürecini verimli değerlendirdiğini anlatan Mısıratlı, uluslararası kampların devam edeceğini ifade etti.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara ise milli güreşçilerin çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

Uluslararası kampların dünya ve Avrupa şampiyonaları için hazırlık olduğunu aktaran Kara, Balkan Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini vurguladı.

Kosovalı güreşçi Lorena Duraj da, kardeş ülke Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türk sporcularla uyum içinde çalıştıklarını anlatan Duraj, şampiyona öncesi kampta iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, 28 Eylül'de Kosova'ya döneceklerini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.