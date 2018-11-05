Koray Şener'in ölümüne sevinen kişi gözaltında

İŞTE EMNİYET'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener ile ilgili zararlı paylaşımlar yapan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı."02/11/2018 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi tribünde kalp krizi geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koray ŞENER isimli şahıs üzerinden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan "@oknnctnnn" isimli instagram hesabı yöneticisine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde açık kimliği ve adresi tespit edilen O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden sporseverimiz Koray ŞENER'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına Fenerbahçe Kulübüne ve tüm sporseverlere başsağlığı dileriz.Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve buna benzer paylaşımlarda bulunan, sporda şiddet ve düzensizliğe sebep olan şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."