Konyaspor'un Serdar Dursun ısrarı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'a teklif yağıyor. Deneyimli golcü için özellikle Süper Lig ekibi Konyaspor çok ısrarcı. Taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşmiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'un Serdar Dursun ısrarı!
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21 Temmuz 2024 11:46
Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Serdar Dursun'a Anadolu'dan çok sayıda teklif var.

KONYASPOR ISRARCI

Başarılı oyuncuyla özellikle de Konyaspor ilgileniyor. Yeşil-beyazlı Süper Lig kulübü 32 yaşındaki forvet ile görüşme gerçekleştirdi.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

İstanbul kulüplerinin de listesinde olan yerli forvetin geleceği ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi. Serdar Dursun'la Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor da ilgileniyor.

11 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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