Konyaspor'un Serdar Dursun ısrarı!

Sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamayan Serdar Dursun'a Anadolu'dan çok sayıda teklif var.
KONYASPOR ISRARCI
Başarılı oyuncuyla özellikle de Konyaspor ilgileniyor. Yeşil-beyazlı Süper Lig kulübü 32 yaşındaki forvet ile görüşme gerçekleştirdi.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
İstanbul kulüplerinin de listesinde olan yerli forvetin geleceği ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi. Serdar Dursun'la Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor da ilgileniyor.
11 GOLE KATKI
Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.
KONYASPOR ISRARCI
Başarılı oyuncuyla özellikle de Konyaspor ilgileniyor. Yeşil-beyazlı Süper Lig kulübü 32 yaşındaki forvet ile görüşme gerçekleştirdi.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
İstanbul kulüplerinin de listesinde olan yerli forvetin geleceği ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi. Serdar Dursun'la Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanyaspor da ilgileniyor.
11 GOLE KATKI
Geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla 35 maça çıkan deneyimli oyuncu sahada yer aldığı mücadelelerde 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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