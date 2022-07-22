Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında BATE Borisov ile karşı karşıya geldi.



FIFA'nın Belarus takımlarına uyguladığı yaptırım nedeniyle BATE Borisov'un ev sahipliğinde Konya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada temsilcimize galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Zymer Bytyqi, 58. dakikada Konrad Michalak ve uzatma dakikalarında Robert Muric kaydetti.



Konyaspor'da 24. dakikada sarı kart gören Uğurcan Yazğılı, 40. dakikada ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Temmuz Perşembe günü bu kez Konyaspor'un ev sahipliğinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.



KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada sol kanattan atağa kalkan Bytyqi'nin pasında Çekiçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.



16. dakikada Soner Dikmen'in ayağından açtığı topu önünde bulan Gromyko'nun, ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Sehic topa sahip oldu.



32. dakikada Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşununda kaleci Kudravets topu güçlükle kurtardı.



39. dakikada Arabam.com Konyaspor öne geçti. Topla hareketlenen Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direği dibinden ağlara gitti: 0-1



40. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın Milic'e müdahalesinde hakem Correia faul kararı verdi. Hakem, Uğurcan'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi ve Arabam.com Konyaspor 10 kişi kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Arabam.com Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





58. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin ara pasında kaleci Kudravets ile karşı karşıya kalan Michalak'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.



85. dakikada Milic'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



90+4. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muric'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)



BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 80 Shumanski), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich (Dk. 53 Orashkevich), Milic, Gromyko (Dk. 68 Sharkouski)



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 86 Pavicic), Michalak (Dk. 68 Amilton), Çekiçi (Dk. 46 Adil Demirbağ), Bytyqi (Dk. 77 Muric), Cikalleshi (Dk. 68 Muhammet Demir)



Goller: Dk. 38 Bytyqi, Dk. 57 Michalak, Dk. 90+4 Muric (Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 79 Sehic (Konyaspor), Dk. 85 Bacharou (BATE Borisov)



Kırmızı kart: Dk. 40 Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)





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