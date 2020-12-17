Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İttifak Holding Konyaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Altınordu, 12. dakikada kaleci Eray Birnican'ın büyük hatası sonrası Enis Destan ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, 21. dakikada Ahmet Karademir ile skoru eşitledi.



Konyaspor, 74. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 80. dakikada Ömer Ali'nin asisti ve Deni Milosevic'in golleriyle maçı kazanıp tur atladı.



Konyaspor'un bir üst turdaki rakibi kura çekimi sonrası belli olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Eray Birniçan'ın ceza sahası içindeki bir anlık hatasından faydalanarak ayağındaki topu alan Enis Destan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

21. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pası iyi değerlendiren Ahmet Karademir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in ceza sahasına pasına hareketlenen Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mertcan Dağlı'dan döndü. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1

80. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Ömer Ali Şahiner'in pasına hareketlenen Milosevic, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ogün Kamacı

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Şener Kaya (Dk. 64 Skubic), Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Jevtovic, Ahmet Karademir (Dk. 64 Ömer Ali Şahiner), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 87 Emre Pehlivan), Ali Karakaya (Dk. 67 Milosevic), Shengelia (Dk. 87 İzzet Karaboğa), Miya

Altınordu: Mertcan Dağlı, Alper Tursun, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 76 Hüseyin Altuğ Taş), Yiğithan Güveli, Kahraman Demirtaş, Hüsamettin Yener, Birhan Vatansever (Dk. 57 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 67 Emre Oymak), Muhammed Mert, Enis Destan, Anıl Doyuran (Dk. 67 Polat Abay)

Goller: Dk. 12 Enis Destan (Altınordu), Dk. 21 Ahmet Karademir, Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 80 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)



