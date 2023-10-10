Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması!

Konyaspor, teknik direktörü Aleksandar Stanojevic ile ilgili bir açıklama yaptı.



Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Stanojevic ile yolların ayrılacağına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.



Konyaspor'un açıklaması şu şekilde;



"Pazar günü deplasmanda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçı sonrası yurt içi ve yurt dışı yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili kulübümüzün resmi mecraları dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını kamuoyunun bilgisine sunarız. Tümosan Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic yönetiminde 12 Ekim Perşembe günü toplanacak ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başlayacaktır."



AYKUT KOCAMAN İDDİASI!



Konyaspor'un Stanojevic ile yollarını ayırmak istediği ve göreve Aykut Kocaman'ı getirmek istediği iddia edilmişti.



