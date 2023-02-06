Konyaspor'dan kışlık kıyafet yardımı

Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünleri, depremlerden etkilenen bölgelere gönderdiklerini duyurdu.



Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere Konya Store mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünlerin bölgeye gönderilmek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.



Ürünleri taşıyan tırların yola çıkmaya başladığını duyuran Özgökçen, şunları kaydetti:



"Depremden etkilenen 50 ailemizi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun localarında konuk edebileceğimiz AFAD yetkililerine bildirilmiştir. Ayrıca, bölgedeki futbol takımlarıyla irtibatta olan kulübümüz, Koyuncu Grup Kayacık Tesislerimizi bir futbol kulübümüzle paylaşmaya hazırdır.



Deprem bölgesine gönderilecek ikinci tırımız ise taraftarlarımızın desteğiyle gerçekleşecektir. Bu konudaki gerekli açıklamalar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. İhtiyaç halinde ise konteyner evlerimiz de deprem bölgelerine gönderilecektir.



Bu acı günleri, yardımlaşma bilinciyle geride bırakacağımızı biliyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim."





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