Konyaspor'dan Hüseyin Türkmen hamlesi

Ahmet Çalık'ın vefatıyla büyük şok yaşayan Konyaspor'da savunmanın göbeğinde ter döken Adil'in de sakatlanmasıyla stopere takviye elzem hale geldi. Yeşil Beyazlılar, bu bölgeyi yerli bir isimle güçlendirmek isterken gündeme gelen isim ise Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen...



Bordo-Mavili takımın kiralık listesine koyduğu oyuncuya İç Anadolu ekibi talip oldu. Konyaspor Yönetimi bu transferi Trabzonspor'a herhangi bir bedel ödemeden gerçekleştirme düşüncesinde.



Oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmenin ardından transferin netleşeceği vurgulandı.





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