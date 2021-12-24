Konyaspor'dan deplasman rekoru!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk devresinde dış saha maçlarını Hatayspor galibiyetiyle tamamlayan ikinci sıradaki Konyaspor, 9 karşılaşmada 15 puan topladı. Kartal bu sezon deplasmanda gösterdiği 15 puanlık performansıyla Süper Lig'de en yüksek seviyesine ulaştı.



Konya Postası'nda yer alan habere göre; Oynadığı 9 dış saha maçında 15 puan toplayan Konyaspor, en iyi performansına imza attı. Yeşil-beyazlılar söz konusu son 8 sezonluk süreçte ilk yarılarda deplasmanda en az puanını 2017-2018 sezonunda bir puan ile elde etti.



Öte yandan Kartal, bu sezon rakip sahada 15 gol atarak en çok gol attığı performansını ve 9 gol yiyerek en az gol yediği performansını sergiledi.



3 PUANLA BAŞLADI 3 PUANLA BİTİRDİ



Dış sahadaki ilk maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Konya ekibi, bu sezon aldığı yenilgileri de rakip sahalarda aldı. Kartal, ilk yenilgisini 9. Haftada 1-0'lık skorla Galatasaray karşısında alırken, ikinci mağlubiyetini ise 14. Haftada 3-2'lik skorla Gaziantep karşısında yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda Göztepe'yi 2-0, Karagümrük'ü 4-1 ve son olarak Hatayspor'u 3-1 mağlup ederken, Adana Demirspor (1-1), Giresunspor (0-0) ve Kasımpaşa (2-2) maçlarında da berabere kaldı. Dış sahadaki 9 maçta 15 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, deplasmanda 1,66 puan ortalamasıyla oynadı.



Konyaspor'un ilk yarı deplasman karneleri



2020-21: 8 PUAN A.10 Y.14



2019-20: 8 PUAN A.10 Y.16



2018-19: 11 PUAN A.10 Y.11



2017-18: 1 PUAN A.6 Y.14



2016-17: 12 PUAN A.12 Y.10



2015-16: 9 PUAN A.6 Y.14



2014-15: 3 PUAN A.5 Y.15



2013-14: 2 PUAN A.6 Y.16





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