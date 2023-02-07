Konyaspor'dan afet bölgesine konteyner ev

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, afet bölgesine konteyner ev gönderiyor.Kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullandı.Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, depremzedeleri stadyum localarında ağırlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.Fatih Özgökçenifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.