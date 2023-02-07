Konyaspor'dan afet bölgesine konteyner ev

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, afet bölgesine konteyner ev gönderiyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin işbirligi ile 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek." ifadeleri kullandı.
Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, depremzedeleri stadyum localarında ağırlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Fatih Özgökçen, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin işbirligi ile 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek." ifadeleri kullandı.
Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, depremzedeleri stadyum localarında ağırlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Fatih Özgökçen, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.
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