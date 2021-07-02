Konyaspor'da yerli oyuncu devrimi başladı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, yabancı oyuncu sayısını azaltıp yerli oyunculara yöneliyor.

, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da yerli oyuncu devrimi başladı
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02 Temmuz 2021 14:00
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 50 puanla 11'inci sırada tamamlayan Konyaspor, 2021-22 sezonuna önemli adımlar atarak girmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı.

Yeşil-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı oyuncu kuralından etkilenmemek için transfer çalışmalarını yerli oyuncu statüsünden yürütmeyi planlıyor.

13 YABANCI OYUNCU VAR

Konyaspor, geçtiğimiz sezon en az Türk oyuncu oynatan ilk 10 takım arasında yer almıştı.

Bu sezon farklı bir yapılanma ile başlamak iteyen Anadolu Kartalı, yabancı sayısını düşürüp, Türk futbolcu sayısını artırmayı planlıyor.

Yeni sezonun ilk transferleri olarak kadrosuna kattığı Ekrem Kayılıbal ve Oğulcan Ülgün ile birlikte yerli oyuncu sayısı 14'e çıkan yeşil-beyazlılarda kontratlı 13 yabancı oyuncu ise Sehic, Skubic, Guilherme, Anicic, Amir, Rahmanovic, Milosevic, Miya, Bytyqi, Daci, Cikalleshi, Kravets ve Thuram.

Kaynak: Konya Postası


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