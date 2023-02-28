Konyaspor'da Stanojevic istim üstünde

Süper Lig'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye de 4-0 kaybeden Konyaspor'da işler iyi gitmiyor.



Konya ekibi, İlhan Palut'un yerine gelen Stanojevic yönetiminde çıktığı 5. karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.



Anadolu Kartalı'nın moralini bir hayli bozan bir başka unsur da mağlubiyetle ayrıldıkları 5 maçtan sadece kupadaki G.Antep FK karşılaşmasında 1 gol atabildi.



Yeşil- beyazlı yönetimin, Sırp teknik adamdan kapsamlı rapor istediği ve buna göre bir yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.





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