Konyaspor'da öncelik forvet transferi

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, transfer için açıklamalarda bulundu.



Çamdalı, merakla beklenen forvet transferini bir an önce sonuçlandırmak istediklerini söyledi.



Ali Çamdalı transferler için şöyle konuştu:



"İlk transferler bize güç katacaktır. Bu isimleri tartışmamıza gerek yok, hepsi kariyerli iyi futbolcular. Takviyelere halen ihtiyaç var. Değerlendirmelerimiz sürüyor. Sadece bizim isteğimizle olmuyor. Başka kulüpler var, bütçe planlaması var Konyaspor menfaatlerine uygun, takıma güç ve kalite katacak oyunculara bakıyoruz. Mevkileri söylemektense tüm arkadaşlara şans vermek istiyorum. Her mevkinin oyuncusu var takımda. Bunları gözlemleyip en iyi şekilde değerlendirip içimizde de bazı çözümler bulabilir miyiz ona da bakıyorum. Bunlar bütçe işi ve transfer yapmak da kolay değil."



Önceliklerinin forvet transferi olduğunu belirten Çamdalı, "Sadece pivot özellikli değil uzun ancak aynı zamanda mobil ve atletik de olan bir forvet veya santrfora bakıyoruz. Tamamen pivot üzerine kurulu bir oyun demek aslında oyunu her zaman üçüncü bölgeye yığmak gibi bir şey. Ya da uzun toplarla oynayacağınız anlamına da gelebilir. Böyle spesifik bir duruma girmeden; güçlü, bizi öne taşıyabilen, önde top tutabilen, fiziği yüksek olup aynı zamanda mobil, gezgin ve atletik bir forvete bakıyoruz. Sadece pivot üzerine bir şey söylemek yanlış olur" dedi.





