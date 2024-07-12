Konyaspor'da gündem Jevtovic

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, eski futbolcusu Marko Jevtovic'i gündemine aldı.



Yeşil-beyazlı ekibin, boşta olan 32 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Marko Jevtovic'e bazı takımların da talip olduğu, şartların oluşması durumunda 30 yaşındaki futbolcunun yeniden Konyaspor forması giyebileceği gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edilirken, transferin kısa sürede olumlu veya olumsuz neticelendirilmesi bekleniyor.



Konyaspor'a 2018-2019 sezonu devre arası transfer döneminde gelen ve toplam 2 sezon boyunca 91 maçta forma giyen Sırp orta saha, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Jevtovic son olarak Gaziantep FK takımında forma giyiyordu. [Yeni Meram]





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