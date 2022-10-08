Konyaspor Basketbol, TOFAŞ'ta zorlanmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, TOFAŞ ile karşılaştı.



Maç, Konyaspor Basketbol ile TOFAŞ'ın karşılıklı sayılarıyla başladı. İyi savunmayla TOFAŞ'ın sayı üretmesini engelleyen Konyaspor Basketbol, peş peşe hücumlarla 19-13 öne geçti. Pota altındaki etkili savunmasını sürdüren Konyaspor Basketbol, ilk çeyreği 22-19 önde bitirdi.



Farkı açmak isteyen Konyaspor Basketbol, hızlı hücumlar sırasında kazandığı faul atışları ve 3'lüklerle farkı bir ara 7 sayıya (33-26) çıkardı. TOFAŞ ise ürettiği 3'lüklerle farkı kapatmaya çalıştı. Periyodun son bölümünde TOFAŞ, etkili hücumuyla farkı kapattı. Takımlar soyunma odasına 42-42 eşitlikle gitti.



Üçüncü çeyrek, takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. Konuk takımın öne geçme çabalarını sonuçsuz bırakan Konyaspor Basketbol, Morgan'ın etkili oyunu ve sayılarıyla üstünlüğü ele geçirdi. Yeşil-beyazlılar mücadelenin bu bölümünü de 59-55 galip tamamladı.



Son bölüme hızlı başlayan Konyaspor Basketbol, taraftarının da desteğiyle bir ara farkı 17 sayıya (79-62) kadar çıkardı. Bu bölümde TOFAŞ'ın hücumlarını sayıya çevirememesini iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 80-66 kazandı.



Salon: Selçuklu Belediye Spor Salonu



Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis



AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 9, Murat Göktaş, Nikolov, Mert Gizir 2, Erkin Şenel 10, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 15, Ramazan Tekin 1, Badzim 9, Morgan 23, Eddie 11, Cevher Özer



TOFAŞ: Thomas 3, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 17, Toure 10, Gray 13, Emre Tanışan 8, Batın Tuna, Bora Satır, Mustafa Kurtuldum, Braimoh 2, Tyler Ennis 13



1. Periyot: 22-19



Devre: 42-42



3. Periyot: 59-55





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