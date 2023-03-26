Konyaaltı Belediyespor, Avrupa Kupası'nda finale yükseldi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda MKS IUVENTA Michalovce'ye 33-27 yenildi. Akdeniz ekibi ilk maçta elde ettiği 7 sayılık avantajla finale yükseldi.
Konyaaltı Belediyespor, Chemkostav Arena Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya temsilcisi karşısında 16-13 mağlup tamamladı.
Karşılaşmadan 33-27 mağlup ayrılan Konyaaltı Belediyespor, ilk karşılaşmayı 31-24 kazanmasının avantajıyla finale yükseldi.
Konyaaltı Belediyespor, Chemkostav Arena Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Slovakya temsilcisi karşısında 16-13 mağlup tamamladı.
Karşılaşmadan 33-27 mağlup ayrılan Konyaaltı Belediyespor, ilk karşılaşmayı 31-24 kazanmasının avantajıyla finale yükseldi.
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