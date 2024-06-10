Konya'da taraftarın tercihi 'Gold Parçalı' oldu

Konyaspor, 3 Haziran Pazartesi günü saatler 19.22'yi gösterdiğinde 7 farklı formayı oylamaya sundu.
Yeşil-beyazlı taraftarlar Çubuklu Degrade, Gold Parçalı, Karatay, Meram, Selçuklu Mavi, Kartal Pençesi ve Matrix Siyah isimleriyle çıkan formaları oyladı. 7 Haziran Cuma günü saatler 19.22'yi gösterdiğinde; bu kez kazanan forma açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada;
"Konyaspor'umuzun Süper Lig 2024-25 Sezonundaki alternatif formalarından biri Gold Parçalı oldu. Taraftarımız, yaptığımız ankette en çok oyu Gold Parçalı Forma tasarımına verdi. Ankete katılan tüm taraftarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-beyazlı taraftarlar Çubuklu Degrade, Gold Parçalı, Karatay, Meram, Selçuklu Mavi, Kartal Pençesi ve Matrix Siyah isimleriyle çıkan formaları oyladı. 7 Haziran Cuma günü saatler 19.22'yi gösterdiğinde; bu kez kazanan forma açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada;
"Konyaspor'umuzun Süper Lig 2024-25 Sezonundaki alternatif formalarından biri Gold Parçalı oldu. Taraftarımız, yaptığımız ankette en çok oyu Gold Parçalı Forma tasarımına verdi. Ankete katılan tüm taraftarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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