Konya'da taraftarın tercihi 'Gold Parçalı' oldu

Konyaspor'un taraftarlara sunduğu forma oylamasında kazanan forma belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konya'da taraftarın tercihi 'Gold Parçalı' oldu
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10 Haziran 2024 12:23
Konyaspor, 3 Haziran Pazartesi günü saatler 19.22'yi gösterdiğinde 7 farklı formayı oylamaya sundu.

Yeşil-beyazlı taraftarlar Çubuklu Degrade, Gold Parçalı, Karatay, Meram, Selçuklu Mavi, Kartal Pençesi ve Matrix Siyah isimleriyle çıkan formaları oyladı. 7 Haziran Cuma günü saatler 19.22'yi gösterdiğinde; bu kez kazanan forma açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada;

"Konyaspor'umuzun Süper Lig 2024-25 Sezonundaki alternatif formalarından biri Gold Parçalı oldu. Taraftarımız, yaptığımız ankette en çok oyu Gold Parçalı Forma tasarımına verdi. Ankete katılan tüm taraftarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.



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