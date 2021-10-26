Konrad: 'Barcelona'dan ben ayrıldım'

Barcelona'dan ayrılarak Marsilya'ya transfer olan Kondrad de la Fuente, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.



Barcelona'dan ayrılma kararı hakkında konuşan genç futbolcu, "Ayrılma kararını ben verdim. 6 ay boyunca temsilcilerimle bu konu hakkında konuştum. Barcelona'da Marsilya'da olduğu kadar süre bulamazdım. Ekim ayındayız ve burada şimdiye kadar 500 dakikadan fazla oynadım" açıklamasında bulundu.



"KOEMAN BENİM HAKKIMDA NE DÜŞÜNÜYOR BİLMİYORUM"



Koeman'ın kendisi hakkında ne düşündüğünü bilmediğini söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon onlarlaydım. Koeman, benim hakkımda ne düşündü bilmiyorum ama çok az şans bulmuştum. Orada olmaktan ve antrenmana çıkmaktan mutluydum, benim için çok iyi tecrübe oldu" şeklinde görüşlerini aktardı.



Bir gün Barcelona'ya geri dönüp dönmeyeceğine cevap veren Amerikalı futbolcu, "Geleceği asla bilemezsiniz ama şu an bu sezona odaklandım" ifadelerini kullandı.



"MARSILYA'YA ADAPTE OLMAKTA ZORLANMADIM"



Fransa'ya, Marsilya'ya ve takıma adapte olmakta çok zorlanmadığını söyleyen Kondrad, "Adaptasyon süreci oldukça iyi geçti ve çok çabuk adapte oldum. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm bana güvendi. Takımda İspanyolca konuşan arkadaşlarım da var. Bu şehirde olmaktan mutluyum, basit Fransızca kelimeleri biliyorum ve kullanıyorum, bunlar işime yarıyor" dedi.





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