UEFA Konferans Ligi'nde hangi iki takım final oynar?✍️ pic.twitter.com/WipLbfHpbp



— Sporx (@sporx) April 17, 2025

Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.Legia Varşova'yı 3-0 ve 1-2'lik skorlarla eleyen Chelsea ile Rapid Wien'i 0-1 ve uzatmalara giden rövanş maçında 1-4'lük skorla geçen Djurgarden, yarı finalde eşleşti.Jagiellonia'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla geçen Real Betis ile Celje'yi 1-2 ve 2-2'lik skorlarla eleyen Fiorentina, yarı finalde eşleşti.Yarı final ilk maçları 1 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.Fiorentina 2-2 Celje (2-1)Jagiellonia 1-1 Real Betis (0-2)Chelsea 1-2 Legia Varşova (3-0)Rapid Wien 1-4 Djurgarden (1-0)Konferans Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.Polonya'nın Wrocław kentindeki Wrocław Stadyumu'nda oynanacak.