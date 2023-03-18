Kolovetsios: 'Trabzonspor'a tam konsantreyiz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 27. haftada Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu oyuncu Dimitrios Kolovetsios, Antalyaspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve mağlubiyetle kente döndüklerini belirtti.Antalyaspor maçından sonra 4 gün izin kullandıklarını aktaran Kolovetsios, "Bu iznin hemen akabinde çalışmalarımıza başladık. Antalyaspor maçından önce kentte depremler oldu. Bu yüzden tedirgin olduk, uyuyamadık. Yorgun bir şekilde maça çıktık. Ayrıca o gün kadroda uzun zamandır oynamayan, sakatlıktan dönen arkadaşlarımız da vardı. Bunun da etkisiyle iyi bir oyun sergileyemedik. Bir haftayı boş geçiriyoruz. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki maça tüm konsantrasyonumuzla hazırlanıyoruz." dedi.Kaleci Bilal Bayazit ise son iki maçtan puan alamadıklarını ancak daha çok çalışarak bunları telefi edebileceklerini kaydetti.Kendisi hakkındaki transfer haberlerine de değinen Bilal, "Kayserispor'da çok mutluyum. Bu yüzden sözleşmemi iki yıl daha uzattım. İleride ne olur bilemem ama ben burada oynadığım için gurur duyuyorum. Bir transfer olacaksa benim için de kulübüm için de hayırlısını istiyorum." diye konuştu.Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.