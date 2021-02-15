Koeman: "Hakemler; Neymar, Messi, Ronaldo gibi oyuncuları korumalı"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, PSG maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Koeman: 'Hakemler; Neymar, Messi, Ronaldo gibi oyuncuları korumalı'
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15 Şubat 2021 16:36
Barcelona Menajeri Ronald Koeman, PSG ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuştu ve Neymar'ın sakatlığına değindi.

Hollandalı teknik adam, "Neymar, Messi, Ronaldo gibi oyuncuları hakemler korumalı. Bu oyuncular bizleri mutlu eden oyuncular. Bu oyunda temas olsa da hakemler dikkat etmeli." ifadelerini kullandı.

Maç ile ilgili de görüşlerini aktaran Koeman, "Çok heyecanlıyız. PSG iyi, güçlü bir takım. İlginç bir eşleşme olacak. Kendimizi geliştirdik ancak onlar da kaliteli" dedi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona, 16 Şubat Salı günü 23:00'te evinde PSG'yi konuk edecek.



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