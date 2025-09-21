Kocaelispor ve Rizespor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Mücadelede ilk gol, Rizespor adına 45+1. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi. Kocaelispor ise 45+13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Petkovic hata yapmadı ve skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamadı ve 2 puanla son sırada yer aldı.Bir maçı eksik olan Çaykur Rizespor ise puanını 5'e yükseltti.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.9. dakikada sol kanattan Show'un ortasında ceza sahası içinde savunmanın arkasına hareketlenen Petkovic topa dokundu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.10. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.14. dakikada Keita'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Fofana topu kornere çeldi.45. dakikada Churlinov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Smolcic iyi yükselerek topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.51. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Churlinov'un çektiği şutta kaleci Fofana topu çeldi.55. dakikada ceza sahası dışından Keita şutunu çekti. Kaleci Fofana, soluna uzanarak meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.71. dakikada Buljubasic, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Jovanovic, topu kornere gönderdi.