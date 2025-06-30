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Kocaelispor, üç isimle yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

calendar 30 Haziran 2025 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, üç isimle yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, orta alan oyuncusu Vukovic, savunma oyuncuları Yılmaz ve Osmanpaşa ile yolların ayrıldığı belirtilerek, yeşil-siyahlı takıma katkıları için futbolculara ayrı ayrı teşekkür edildi.

Bu arada, Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği kamp için yola çıktığı bildirildi.


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