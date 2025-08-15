Kocaelispor rotasını Beşiktaş'a çevirdi!: Tayyip Talha

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
WIETESKA YERİNE
Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor maçında arka adalesinden sakatlanarak sezonu kapatan Mateusz Wieteska'nın yerine Beşiktaş'ın stoperini gündemine aldı.
TEMASA GEÇİLDİ
Körfez ekibi, Tayyip Talha Sanuç için Siyah-beyazlılar ile temasa geçti. Gelen haberlere göre Türk stoperin Kocaeli'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Tayyip Talha'nın, önümüzdeki günlerde Kocaelispor kadrosuna kiralık olarak katılması bekleniyor.
Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun 2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
