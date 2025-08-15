15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Kocaelispor rotasını Beşiktaş'a çevirdi!: Tayyip Talha

Trabzonspor maçında arka adalesinden sakatlanarak sezonu kapatan Mateusz Wieteska'nın yerine Kocaelispor, Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç'u gündemine aldı.

calendar 15 Ağustos 2025 09:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor rotasını Beşiktaş'a çevirdi!: Tayyip Talha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

WIETESKA YERİNE

Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor maçında arka adalesinden sakatlanarak sezonu kapatan Mateusz Wieteska'nın yerine Beşiktaş'ın stoperini gündemine aldı.

TEMASA GEÇİLDİ

Körfez ekibi, Tayyip Talha Sanuç için Siyah-beyazlılar ile temasa geçti. Gelen haberlere göre Türk stoperin Kocaeli'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Tayyip Talha'nın, önümüzdeki günlerde Kocaelispor kadrosuna kiralık olarak katılması bekleniyor.


Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun 2 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. 

 
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
