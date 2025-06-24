Kocaelispor'dan sürpriz hamle: Vincent Aboubakar



KOCAELİSPOR GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR



SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU



Süper Lig'in dikkat çeken golcüsü Vincent Aboubakar, İstanbul'a transfer görüşmeleri için geliyor. Kamerunlu yıldızın yeni adresi Kocaelispor olabilir.Son olarak Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak yeniden İstanbul'a geliyor. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Kocaelispor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak.Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla geçirdiği sezonlarda Süper Lig'e damga vurmuş ve önemli başarılara imza atmıştı. 2024 yazında siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra Hatayspor'un yolunu tutan Kamerunlu yıldız, burada beklentilerin altında kalmıştı.HATAYSPOR'DA 10 GOLE KATKI VERDİGeride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. Toplamda 2092 dakika görev yapan tecrübeli golcü, 8 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı sağladı. (Yeni Alanya)