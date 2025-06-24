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Kocaelispor'dan sürpriz hamle: Vincent Aboubakar

Trendyol Süper Ligi yeni ekibi Kocaelispor, ileri hücum hattına önemli transferler gerçekleştirmek istiyor. Bu transferlerin en başında ise Vincent Aboubakar geliyor.

calendar 24 Haziran 2025 13:54
Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan sürpriz hamle: Vincent Aboubakar
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Süper Lig'in dikkat çeken golcüsü Vincent Aboubakar, İstanbul'a transfer görüşmeleri için geliyor. Kamerunlu yıldızın yeni adresi Kocaelispor olabilir.

KOCAELİSPOR GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Son olarak Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak yeniden İstanbul'a geliyor. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Kocaelispor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak.

SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla geçirdiği sezonlarda Süper Lig'e damga vurmuş ve önemli başarılara imza atmıştı. 2024 yazında siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra Hatayspor'un yolunu tutan Kamerunlu yıldız, burada beklentilerin altında kalmıştı.

HATAYSPOR'DA 10 GOLE KATKI VERDİ
Geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. Toplamda 2092 dakika görev yapan tecrübeli golcü, 8 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı sağladı. (Yeni Alanya)



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