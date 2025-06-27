Kocaelispor'dan Hadziahmetovic'e yakın markaj!

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Trendyol Süper Ligi'ne yükselen Kocaelispor, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.
HADZIAHMETOVIC İLGİSİ
Kocaelispor, Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic ile yakından ilgileniyor.
Boşnak futbolcu, geçen sezonun ilk dönemini Rizespor'da geçirdikten sonra Beşiktaş'a geri dönüş yapmıştı.
Beşiktaş formasıyla çıktığı 55 maçta 1 gol ve 8 asistlik performans gösteren Hadziahmetovic'in, siyah-beyazlı ekip ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
HADZIAHMETOVIC İLGİSİ
Kocaelispor, Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic ile yakından ilgileniyor.
Boşnak futbolcu, geçen sezonun ilk dönemini Rizespor'da geçirdikten sonra Beşiktaş'a geri dönüş yapmıştı.
Beşiktaş formasıyla çıktığı 55 maçta 1 gol ve 8 asistlik performans gösteren Hadziahmetovic'in, siyah-beyazlı ekip ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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