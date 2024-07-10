Kocaelispor'dan bir transfer daha: Mendes

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Mendes'in transferi için görüşmelere başladı. İşte detaylar..

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Kocaelispor'dan bir transfer daha: Mendes
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10 Temmuz 2024 11:15
Kocaelispor yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarını sürdürüyor. Ekibin son olarak kanat oyuncusu Ryan Mendes için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Kocaelispor, Mendes için görüşüyor

Kocaelispor'un şimdiki hedefi kanat mevki. Kocaeli temsilcisinin 34 yaşındaki futbolcu Ryan Mendes'i renklerine bağlamak istediği aktarıldı. Futbolcunun transferi için ise temasların sürdüğü, prensipte 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı; Ryan Mendes'in yarın imzaya geleceği ve kampa katılacağı öğrenildi.

Ryan Mendes'in geçen sezonki performansı

Adı Kocaelispor ile anılan Ryan Mendes, son olarak Fatih Karagümrük SK'de forma giydi. Nottingam, Lille, Al – Nasr ve Kayserispor gibi takımlarda da yer alan Mendes, geçtiğimiz sezon Karagümrük ile 26 maça çıktı ve 6 gol, 5 asist ile ekibe katkı sağladı. [Yenigölcük]

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