Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi başladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, genç teknik direktör Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 03 Haziran 2025 11:30
Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinde Galatasaray başta olmak üzere birçok önemli kulüpte forma giymiş, A Milli Takım'da da uzun yıllar görev almıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan İnan, ilk olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlendi. Ardından sırasıyla Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Körfez temsilcisi, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından Süper Lig için yeni sezonda daha istikrarlı ve iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.



Bu doğrultuda teknik direktör tercihini genç, enerjik ve gelişime açık bir isimden yana kullanan yönetim, Selçuk İnan'ın futbolculuk geçmişi ve oyun anlayışıyla takıma yeni bir soluk getireceğine inanıyor.

İMZA ATTI

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Selçuk İnan için Yıldız Entegre Stadyumu'nda resmi imza töreni gerçekleştirildi. Genç teknik adam, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.