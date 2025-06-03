Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi başladı!

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinde Galatasaray başta olmak üzere birçok önemli kulüpte forma giymiş, A Milli Takım'da da uzun yıllar görev almıştı.



Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan İnan, ilk olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlendi. Ardından sırasıyla Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu.



Körfez temsilcisi, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğun ardından Süper Lig için yeni sezonda daha istikrarlı ve iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Bu doğrultuda teknik direktör tercihini genç, enerjik ve gelişime açık bir isimden yana kullanan yönetim, Selçuk İnan'ın futbolculuk geçmişi ve oyun anlayışıyla takıma yeni bir soluk getireceğine inanıyor.Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Selçuk İnan için Yıldız Entegre Stadyumu'nda resmi imza töreni gerçekleştirildi. Genç teknik adam, kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.