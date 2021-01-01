Knicks, Mitchell Robinson'a yeni kontrat vermeye açık

New York Knicks'in 'çılgın bir rakam olmadığı sürece' pivotu Mitchell Robinson'ın sözleşmesini uzatmaya açık olduğu iddia edildi.



Çaylak sözleşmesinin son sezonuna girecek olan Robinson'a, Knicks'in 'uygun fiyatlı' bir uzatma kontratı vermeye açık olduğu bildirildi.



New York Post'tan Marc Berman'a göre Knicks başkanı Leon Rose, "çılgın bir rakam olmadığı sürece" 23 yaşındaki pivot için yeni bir kontrat düşünecek.



Robinson'ın 2022 yazında sınırsız serbest oyuncu olmadan önce, önümüzdeki sezonda 1.8 milyon dolar kazanacağı biliniyor.



Robinson, ilk iki sezonunda çoğunlukla benchten oynadıktan sonra, 2020-21 sezonunda başantrenör Tom Thibodeau'nun altında ilk beş kadrosuna geçmiş ve maç başına dakika (27.5), sayı (8.3), ribaund (8.1) ve top çalma (1.1) ortalamalarında kariyer rekorlarına ulaşmıştı.



El ve ayağından geçirdiği sakatlıklar, Robinson'ın önceki sadece 31 maçta oynamasına sebep olmuş ve Mart ayında sağ ayağındaki kırığı düzeltme amacıyla, 2020-21 sezonunu kapatmasına sebep olan bir ameliyat geçirmişti.



