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Knicks ekibi Kemba, Fournier ve Burks'ü takas etmeye açık!

New York Knicks'in Kemba Walker, Evan Fournier ve Alec Burks'ü takas etmeye açık olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in Kemba Walker, Evan Fournier ve Alec Burks'ü takas etmeye açık olduğu iddia edildi

Şu anda .500'ün altındaki derecesiyle Play-In potasının dışında yer alan Knicks'in sezonda beklenen performansı göstermemiş olması nedeniyle, New York'un veteran oyuncularından bazılarını takas etmeyi düşündüğü söylendi.

NBA Today programında konuşan ESPN'den Brian Windhorst, Knicks'in "Kemba Walker, Evan Fournier, Alec Burks" takasına açık olduğunu belirtti.

New York, bu veteran oyuncularının arkasında Immanuel Quickley ve Quentin Grimes gibi daha genç opsiyonlara sahip ve yakın zamanda Cam Reddish'i de kadrosuna katmıştı. Knicks koçu Tom Thibodeau'nun, Reddish'i halihazırda kalabalık olan forvet rotasyonunda yer bulmasının zor olabileceği konusunda uyardığı söylenmişti.


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