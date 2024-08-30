Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Klay Thompson, önümüzdeki sezon Mavericks'in ihtiyaç duyduğu "eksik parça" olabileceğini söyledi.



Kariyerinde dört NBA şampiyonluğu yaşamış olan Thompson, yakın zamanda Mavericks içindeki potansiyel etkisini ve ekibin yıldızları Luka Doncic ve Kyrie Irving ile nasıl uyum sağlayabileceği üzerine konuştu.



"Luka ve Kyrie ile oynama konusunda beni çeken şey, özellikle bu yılki NBA Finalleri'ni izlerken, takım arkadaşlarıyla aralarında olan kimyaydı.



Kariyerimin bu noktasında belki bir zamanlar olduğu kadar hızlı koşamam veya yükseğe sıçrayamam ancak halen boş şutları sokabilirim. Bence ihtiyaç duydukları o eksik parça ben olabilirim. Kyrie ve Luka'yı zaten savunamadıkları için, çok fazla ikili sıkıştırma gönderemezler."



Thompson geçtiğimiz sezon maç başına 17,9 sayı, 3,3 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakalamıştı.



34 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda Mavericks'in Los Angeles'ta düzenlenen takım antrenmanına katıldığı ve yeni ekip arkadaşlarıyla daha da "bütünleştiği" bildirilmişti.





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