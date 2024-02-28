Golden State Warriors'ın forveti Klay Thompson, basketbol kariyerinin nihai sonu hakkında konuştu ve 40 yaşına kadar oynamayı planlamadığını söyledi.



Kariyerinin tamamı boyunca Warriors'ın bir üyesi olarak kalma arzusunu dile getiren Thompson, kalan süresinin sınırlı olduğunu kabul etti:



"Hayatım boyunca Warriors'ta olmayı çok isterim. Ne olursa olsun bu oyunu oynamak için birkaç yılım daha var, yani her anın tadını çıkaracağım. Tünelin sonundaki ışığı gördüğümü fark ediyorum ve 40 yaşıma kadar oynamak isteyip istemediğimden emin değilim. O gerçekten kulağa çok yorucu geliyor."



Yakın zamanda benche alınan Thompson, bu sezon 54 maçta 17.2 sayı, 3.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.





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