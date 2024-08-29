NBA'in eski süperstarı Carmelo Anthony'nin oğlu Kiyan Anthony, Bronny James'in NBA'e gidebilmesinin, basketbol hayallerinin ulaşılabilir olması konusunda kendisine ilham verdiğini söyledi.



Anthony yakın zamanda, USC'de yetersiz bir ilk sezon geçirmesine rağmen Los Angeles Lakers tarafından 2024 NBA Draftı'ında 55. sırada seçilen Bronny'nin NBA'e girmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı bir röportajda Kiyan, arkadaşının lige girmesini görmekten duyduğu heyecanı ve ilhamı dile getirdi:



"Kesinlikle harika. Herkesin bunu başarabileceğini gösteriyor. Sırada ben varım ve ben de başarabilirim. Onun adına çok mutluyum ve kendisini de bizzat tebrik etmiştim."



Kiyan'ın açıklamaları sosyal medyada karışık tepkilerle karşılandı. Bazıları bunu LeBron James'in oğlu olmanın getirdiği avantajların bir yansıması olarak algılarken, kimileri ise Bronny ve Kiyan gibi oyuncuların basketbol merkezli bir ortamda yetiştirilmeleri avantajını doğru şekilde kullandığını vurguladı.



Kiyan, ESPN tarafından 2025 sınıfı için düzenlenen lise basketbol oyuncuları sıralamasında New York'taki bir numaralı oyuncu olarak isim yapmıştı.





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