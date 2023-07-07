Kırkpınar Güreşleri'nde ilk gün sona erdi!

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boydaki pehlivanların güreşleriyle başlayan organizasyonda müsabakalar, saat 21.00'e kadar sürdü.



Güreşlerde bazı pehlivanlar ve antrenörler, verilen kararlara itiraz etti. Müsabakalar sırasında yaralanan pehlivanlara ise sağlık ekipleri müdahale etti.



Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta ve deste büyük boylardaki pehlivanlar, ilk gün müsabakalarını tamamladı.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarın küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş boylarındaki pehlivanlar da er meydanına çıkacak.



Baş boyunda güreşler, öğle saatlerinde kura çekimi sonrası başlayacak.



