Kırklarelispor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını 4. tura yazdıran Misli.com 2. Lig ekibi Kırklarelispor'da kupa heyecanı yaşanıyor.



Geçen yıl tarihinde ilk kez büyük bir başarı yakalayarak çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Kırklarelispor, yeniden kupa hesapları yapmaya başladı.



Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, kupada yeniden bir başarı hikayesi yazmak istediklerini söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten Can, TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor'u yenmenin kolay olmadığını kaydetti.



Futbolcularını tebrik eden Can, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu ifade etti.



"Bir üst tura yükselen Kırklarelispor'u tebrik ederim"



Kırklareli Valisi Osman Bilgin'de Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyerek bir üst tura adını yazdıran Kırklarelispor'u tebrik etti.



Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen futbolcu, teknik ekip, yönetimine ve pandemi sebebiyle takımlarıyla birlikte olamayan ancak kalpleri Kırklarelispor için atan taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.



Taraftarlardan Uğur Çevik ise geçen yıl yaşanan heyecanı bu yılda yaşanacağına inandığını belirtti.



Takıma güvendiklerini bildiren Çevik, her zaman yeşil-beyazlı ekibin arkasında olduklarını kaydetti.