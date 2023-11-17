Kingsley Coman: "Galatasaray atmosferi inanılmazdı"

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, Galatasaray ile oynadıkları deplasman maçı hakkında konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Kingsley Coman: 'Galatasaray atmosferi inanılmazdı'
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17 Kasım 2023 13:30
Bayern Münih'te forma giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynadıkları deplasman maçı hakkında konuştu.

"SÜREKLİ OYNAMAK İSTERSİNİZ"

Fransız televizyonundan Canal Plus'a konuşan Coman, "Galatasaray deplasmanı, inanılmaz bir maçtı. Özellikle stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip o stadyum. Duygu olarak inanılmaz şeyler hissetirdi." dedi.

"KULAK ZARINIZ İÇİN KÖTÜ"

Galatasaray'ın stadyumundaki atmosferin büyük fark yarattığını söyleyen Coman, "Her ne kadar kulak zarını ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Kingsley Coman, İstanbul'da Bayern Münih'in Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta 1 gol atmıştı.



 
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