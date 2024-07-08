Kim Min Jae'den transfer kararı!

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, bu yaz takımdan ayrılmayı planlamıyor.



Güney Koreli savunma oyuncusunun adı daha önce Inter ile anılmıştı. İtalyan ekibinin, Suudi Arabistan teklifler alan Stefan de Vrij'ın yerine düşündüğü ismin Kim Min Jae olduğu öne sürülmüştü.



Sky'da yer alan habere göre, Kim Min Jae, Inter iddialarına rağmen bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamıyor.



Bayern Münih, 27 yaşındaki Kim Min Jae'yi 2023 yazında Napoli'den 50 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.



Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kim Min Jae, Alman ekibinde çıktığı 36 maça çıkan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU