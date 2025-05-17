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Kevin De Bruyne: "Henüz kararımı vermedim"

Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Kevin De Bruyne, bazı kulüplerle görüştüğünü ancak henüz kesin kararını vermediğini söyledi.

calendar 17 Mayıs 2025 23:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kevin De Bruyne: 'Henüz kararımı vermedim'
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Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Kevin De Bruyne, FA Cup finalinde Crystal Palace ile oynanan maçın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız, bazı görüşmeleri olduğunu söyledi, "Henüz kararımı vermedim." dedi. Sözlerine devam eden Kevin De Bruyne, "Kararım ne olursa olsun, iyi futbol oynamak istiyorum. Nereye gideceğimi tahmin etmeye çalıştığınızı biliyorum ama henüz kararımı vermedim ve verdiğimde öğreneceksiniz." diye konuştu.

33 yaşındaki yıldız ayrıca, "Premier Lig'de kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bir ailem ve çocuklarım var. Herkes için uygun bir karar vermem gerekiyor. 20 yaşındayken her şey sadece benimle ilgiliydi, karar vermek çok kolaydı ama şimdi durum biraz daha karmaşık." sözlerini sarf etti.

Manchester City'de bu sezon 38 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 6 gol attı 8 asist yaptı.


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