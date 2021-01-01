Kerr, NBA'in yeni faul kurallarından oldukça memnun!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, NBA'in faul avlama taktiklerini çökerten kural değişikliklerinden memnun olduğunu söyledi.



Kerr, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Bazı oyuncuların, belki son birkaç yılda almış olabilecekleri faulleri artık alamadıklarını görüyorsunuz. Ve şu anda daha temiz bir oyun izlediğimi düşünüyorum.



Stephen Curry'nin bile birkaç kez fake yaparak rakibinin üzerine sıçramaya çalıştığını ve sonra faulü alamayacağını fark edince pas verdiğini gördük."



Oyuncular, savunma tarafındaki rakiplerini fake yaparak sıçrattıktan sonra havada temas almaya çalışarak, geçmişte bu şekilde yaygın bir şekilde faul alıyorlardı. Bir diğer yöntem ise hızlıca top süren oyuncuların, arkadan gelen rakip oyuncunun önünde durup temas alarak faul düdüğü almaya çalışmalarıydı.



NBA, geçtiğimiz yaz döneminde hakemlerin artık bu tür taktiklere faul düdüğü çalmamasını sağlayan kural değişiklikleri yapmıştı.



