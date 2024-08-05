ABD Milli takımı koçu Steve Kerr, Kevin Durant'e Paris Olimpiyatları'nda oynanacak maçların kalanında başlangıç kadrosunda yer vermeyeceğini söyledi.



Kerr, medyayla yaptığı röportajda, Phoenix Suns süperstarının maçlara benchten dahil olmaya devam edeceğini ve kalan maçların hiçbirinde ilk beş başlamayacağını açıkladı:



"Kevin ilk günden itibaren burada olsaydı, büyük ihtimalle ilk beş başlardı. Planımız buydu. Ancak tüm hazırlık maçlarımızı kaçırdığı ve geç geldiği için, o ana kadar zaten hoşumuza giden bir kadro kurmuştuk. Geri döndüğünde, Sırbistan'a karşı sadece belirli bir süre oynayacaktı. Ve o kadar iyi oynadı ve o gruba o kadar iyi uyum sağladı ki, o grubu bir arada görmek yıkıcı oldu.



Yani bunu değiştirmeye dair bir plan yok. Ancak, tabii ki, maçlar zorlaştıkça tahminimce Kevin daha fazla süre alacaktır. Şimdilik benchten gelmeye devam edecek, ancak turnuva ilerledikçe ona daha fazla iş düşecek."



Paris Olimpiyatları öncesinde baldır sakatlığı geçiren ve ABD Takımı'nın beş hazırlık maçını da kaçıran Durant, Sırbistan'a karşı 23 sayı, Güney Sudan'a karşı 14 sayı ve Porto Riko'ya karşı ise 11 sayı kaydetmişti.





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