Kerim Frei duble yaptı, Karagümrük kazandı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Fatih Karagümrük oldu.



Andrea Pirlo'nun ayrılmasının ardından Alparslan Erdem ile maça çıkan Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 28. dakikada Kerim Frei kaydetti.



Kayserispor'da Yaw Ackah, 9. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından konuk ekip mücadeleyi 10 kişi sürdürdü.



İddiası kalmayan Fatih Karagümrük, bu galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti. Bir diğer iddiasız takım Kayserispor ise 49 puanda kaldı.



Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor, Ankaragücü'nü ağırlayacak.



