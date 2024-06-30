Kerem ve Barış sonrası Galatasaray bir cevher daha buldu

Alt liglerdeyken keşfettiği Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı parlatan Galatasaray, yine yurt içinde gelecek vadeden isimlerin peşinde.
Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Kastamonuspor forması giyen 19 yaşındaki ön libero Buğra Ali Erdem oldu.
Samsunspor altyapısında yetişen genç futbolcuyu yakın takibe alan Sarı-Kırmızılılar, kısa süre içerisinde resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
19 yaşındaki Buğra'yı Galatasaray'ın yanı sıra diğer Süper Lig kulüpleri de takip ediyor. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Artvin Hopaspor'da 8 resmi maça çıktı.
Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Kastamonuspor forması giyen 19 yaşındaki ön libero Buğra Ali Erdem oldu.
Samsunspor altyapısında yetişen genç futbolcuyu yakın takibe alan Sarı-Kırmızılılar, kısa süre içerisinde resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
19 yaşındaki Buğra'yı Galatasaray'ın yanı sıra diğer Süper Lig kulüpleri de takip ediyor. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Artvin Hopaspor'da 8 resmi maça çıktı.