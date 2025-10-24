Kerem'den Fenerbahçe'ye 44 milyon TL'lik katkı

Fenerbahçe 'de 21 Ekim'de 27 yaşına giren Kerem Aktürkoğlu Stuttgart'a attığı golle hem kendisine doğum günü hediyesi verdi hem de taraftarı coşturdu.

Nice maçında 2 gol birden atan ve galibiyette başrolü oynayan milli futbolcu Stuttgart maçında da penaltı vuruşu ile fileleri buldu. Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşmada 3 gole ulaştı.

KEREM'DEN 44 MİLYON TL

UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetlere 450 bin Euro prim veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu takımına 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı.