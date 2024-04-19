Kerem Aktürkoğlu seferberliği

Galatasaray teknik heyeti, son haftalarda formuyla dibi gören Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu seferberliği
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19 Nisan 2024 11:40
Galatasaray, son haftalarda formuyla dibi gören Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

Alanyaspor karşısında ikinci yarının başında oyundan alınan başarılı futbolcu için özel bir terapi programı uygulanması düşünülüyor. Bu sezon zaman zaman taraftarla da sorun yaşayan Kerem'e profesyonel destek sağlanacak.

Dış etmenlerden etkilenen Kerem'in bu yöntemle formuna kavuşması bekleniyor. 

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