Kerem Aktürkoğlu oyunu İsmail Yüksek'e verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Nice'i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu maçın oyuncusu için tercihini yaptı.
Fransız ekibine iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açılan ankete oyunu kullandı.
Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından "Kesinlikle İsmail Yüksek" diyerek, oyunu takım arkadaşına verdiğini açıkladı.
Ankette İsmail Yüksek'in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde de yer aldı.
