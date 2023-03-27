Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da formayı kaptı

Milli Takım'ın Ermenistan deplasmanında galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Hırvatistan karşılaşması öncesinde formasını garantiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da formayı kaptı
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27 Mart 2023 11:05
Yedek soyunduğu Ermenistan maçında oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, Hırvatistan karşısında da ilk 11'i garantiledi.

Stefan Kuntz, kanatta Cenk Tosun'u keserek 24 yaşındaki oyuncuya forma verecek. Kerem'in üzerinde büyük sorumluluk olacak.

18 kez milli formayı giyen başarı futbolcu, rakip ağları 4 kez sarstı.

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