Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da formayı kaptı

Yedek soyunduğu Ermenistan maçında oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, Hırvatistan karşısında da ilk 11'i garantiledi.
Stefan Kuntz, kanatta Cenk Tosun'u keserek 24 yaşındaki oyuncuya forma verecek. Kerem'in üzerinde büyük sorumluluk olacak.
18 kez milli formayı giyen başarı futbolcu, rakip ağları 4 kez sarstı.
Stefan Kuntz, kanatta Cenk Tosun'u keserek 24 yaşındaki oyuncuya forma verecek. Kerem'in üzerinde büyük sorumluluk olacak.
18 kez milli formayı giyen başarı futbolcu, rakip ağları 4 kez sarstı.
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