Kerem Aktürkoğlu kararını verdi!

Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, cuma günü yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı.



Yeni kontratını sezon ortasında imzalayan yıldız oyuncunun 'Sevgili Galatasaray Ailem' diyerek başladığı mesajı veda olarak görüldü.



Perde arkasındaysa bir hazırlık bulunuyor. Bu paylaşımı 1 aydır yapmak isteyen Kerem, menajeriyle birlikte sezonun tamamlanmasını bekledi.



Fatih Terim sonrasında etkisini artıran kriz ortamından bunalan genç oyuncu, yeni sezon için de takımda ışık göremiyor.



AVRUPA VİZESİ ALMAK İÇİN YENİ BAŞKANLA GÖRÜŞECEK



Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre Kerem, Florya'da takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette bu kriz ortamının yeni sezonda da devam edebileceğini dile getirirken, Avrupa ekiplerinin de teklifleri olması nedeniyle ayrılığın kıyısında dolaşmaya başladı.



Lyon başta olmak üzere çok sayıda talibi bulunan milli oyuncu, bu teklifleri değerlendirme kararı alıp mesajını da paylaştı.



11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim ile yapılacak görüşme sonrasında Kerem, Avrupa vizesini isteyecek ve transfer görüşmeleri başlayacak.



KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZON NE YAPTI?



Milli futbolcu bu sezon toplamda 51 karşılaşmaya çıktı. Kerem bu karşılaşmalarda 13 gol, 12 asistlik katkı sağladı.



Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.







