Kenny Atkinson, Houston Rockets ile görüştü

The Athletic'den Alykhan Bijani ve Kelly Iko'ya göre, eski Brooklyn Nets başantrenörü Kenny Atkinson, Houston Rockets ile koçluk boşluğu için görüşme yaptı.



Atkinson, ilk olarak Mike D'Antoni'nin Rockets'la yollarını ayırdığının açıklanmasından kısa bir süre sonra olası bir aday olarak gösterilmişti.



Bu noktaya kadar, Atkinson'la karşı sadece ilgi olduğu için, ekiple ilk buluşması olduğu kaydedildi.



53 yaşındaki koç, 2008-2012 yılları arasında New York Knicks'te ve 2013-2016 arasında Atlanta Hawks'ta asistan koçluk yapmıştı.



Daha sonra bu sezon 62 maçın ardından Mart ayında yollarını ayırmadan önce, üç buçuk sezon boyunca Nets'in başantrenörü olmuştu.



Atkinson, bu üç yıldan fazla süre içinde 118-190'lık bir derece yakalamıştı.



Rockets ayrıca John Lucas, Tyronn Lue (bu hafta için planlanan bir görüşmesi var), Minnesota Timberwolves asistanı David Vanterpool, LA Clippers asistanı Sam Cassell ve Jeff Van Gundy gibi diğer potansiyel adaylara da bakıyor.



