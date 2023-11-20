A Milli Takım'ın Berlin'de Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maça 18 yaşındaki Kenan Yıldız damga vurdu. Genç yetenek attığı harika gol ve ortaya koyduğu oyunla övgüleri topladı.
Peki 18 yaşındaki genç yetenek A Milli Takım'a nasıl kazandırıldı? Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kenan Yıldız'ın Milli Takım'daki alt yaş kategori hocaları Güngör Şahinkaya ve Soykan Başar o dönemde yaşananları anlattı.
21 yıl TFF'de milli takım antrenörü olarak görev yapan Güngör Şahinkaya Kenan'ın Milli Takım'a kazandırılma süreciyle ilgili şunları söyledi:
"U-14 takımını oluşturmak için yurt dışında Türk asıllı oyuncuları takip ediyordum. Almanya'da kış aylarında tüm lig takımlarının katıldığı kapalı sahada turnuvalar yapılır. Bu turnuvayı yakından takip ettim. Orada bir oyuncu oynadığı harika oyunla dikkatimi çekti. Bu oyuncunun Kenan olduğunu öğrendim."
"KENAN VE AİLESİYLE İLETİŞİME GEÇMEMİ ENGELLEDİLER"
"Daha sonra eyaletler arasında yapılan Almanya Genç Milli Takımı seçmelerinde de Kenan'ı yakından izledim. O dönem kulübü olan B.Münih'e birçok kez davet yazısı gönderdim. Alman yetkililer davet yazılarına 'Okulu var. Ailesi izin vermiyor' diyerek olumsuz dönüş yaptı. Kenan ve ailesiyle iletişime geçmemi de engellediler."
"Ama Kenan'ı takip etmeyi asla bırakmadım. Bizim üst kategorideki yaş grubu antrenörlerine Kenan'ın dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledim. Bütün yaş grup antrenörlerimiz Kenan'ın oynadığı kulüplere milli maçlar için istek yazısı gönderdi. Daha sonraki süreçte Kenan kararını Türkiye'den yana kullandı"
"SLOVENYA KİLİT MAÇI OLDU"
Dönemin U-17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar ise o süreç için şunları söyledi:
"Kenan'ı ilk kez Berlin'de bir turnuvada izledim. Kalitesiyle göz doldurdu. Bu turnuva sonrası Kenan'ın babası Engin Bey ile iletişime geçtim. Kendisi ile bir yemek yedik. Yemekte Engin Bey'e Kenan'ın milli takım kariyerinin nasıl olacağı yönünde detaylı bilgiler verdim. O yemekten sonra Engin Bey ile olan görüşmelerimiz devam etti. Hatta 14-15 yaşlarında Kenan ciddi bir sakatlık yaşamıştı. O dönem bile Engin Bey'i arayarak destek verdim."
"Bu iletişimler Kenan'ın milli takımı seçmesine neden oldu. İlk kez Ay-Yıldızlı formayı 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit tur maçında Slovenya'ya karşı giydi. Bu maçta onu izlemek için Barcelona ve Juventus'un scout ekipleri tribündeydi. 1 gol, 1 asistlik performansı sonrası Juventus'a transfer oldu."
"Ardından Almanya'nın Kenan'a yaptığı baskı daha yüksek oldu. Kenan Yıldız en başından beri milli takım kadrosu içerisinde çok iyi bir aile ortamı olduğunu dile getirdi. Bu kararı ortaya çıkaran da aile ortamının etkisiydi."
Peki 18 yaşındaki genç yetenek A Milli Takım'a nasıl kazandırıldı? Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kenan Yıldız'ın Milli Takım'daki alt yaş kategori hocaları Güngör Şahinkaya ve Soykan Başar o dönemde yaşananları anlattı.
21 yıl TFF'de milli takım antrenörü olarak görev yapan Güngör Şahinkaya Kenan'ın Milli Takım'a kazandırılma süreciyle ilgili şunları söyledi:
"U-14 takımını oluşturmak için yurt dışında Türk asıllı oyuncuları takip ediyordum. Almanya'da kış aylarında tüm lig takımlarının katıldığı kapalı sahada turnuvalar yapılır. Bu turnuvayı yakından takip ettim. Orada bir oyuncu oynadığı harika oyunla dikkatimi çekti. Bu oyuncunun Kenan olduğunu öğrendim."
"KENAN VE AİLESİYLE İLETİŞİME GEÇMEMİ ENGELLEDİLER"
"Daha sonra eyaletler arasında yapılan Almanya Genç Milli Takımı seçmelerinde de Kenan'ı yakından izledim. O dönem kulübü olan B.Münih'e birçok kez davet yazısı gönderdim. Alman yetkililer davet yazılarına 'Okulu var. Ailesi izin vermiyor' diyerek olumsuz dönüş yaptı. Kenan ve ailesiyle iletişime geçmemi de engellediler."
"Ama Kenan'ı takip etmeyi asla bırakmadım. Bizim üst kategorideki yaş grubu antrenörlerine Kenan'ın dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledim. Bütün yaş grup antrenörlerimiz Kenan'ın oynadığı kulüplere milli maçlar için istek yazısı gönderdi. Daha sonraki süreçte Kenan kararını Türkiye'den yana kullandı"
"SLOVENYA KİLİT MAÇI OLDU"
Dönemin U-17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar ise o süreç için şunları söyledi:
"Kenan'ı ilk kez Berlin'de bir turnuvada izledim. Kalitesiyle göz doldurdu. Bu turnuva sonrası Kenan'ın babası Engin Bey ile iletişime geçtim. Kendisi ile bir yemek yedik. Yemekte Engin Bey'e Kenan'ın milli takım kariyerinin nasıl olacağı yönünde detaylı bilgiler verdim. O yemekten sonra Engin Bey ile olan görüşmelerimiz devam etti. Hatta 14-15 yaşlarında Kenan ciddi bir sakatlık yaşamıştı. O dönem bile Engin Bey'i arayarak destek verdim."
"Bu iletişimler Kenan'ın milli takımı seçmesine neden oldu. İlk kez Ay-Yıldızlı formayı 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit tur maçında Slovenya'ya karşı giydi. Bu maçta onu izlemek için Barcelona ve Juventus'un scout ekipleri tribündeydi. 1 gol, 1 asistlik performansı sonrası Juventus'a transfer oldu."
"Ardından Almanya'nın Kenan'a yaptığı baskı daha yüksek oldu. Kenan Yıldız en başından beri milli takım kadrosu içerisinde çok iyi bir aile ortamı olduğunu dile getirdi. Bu kararı ortaya çıkaran da aile ortamının etkisiydi."