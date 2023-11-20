A Milli Takım'ın Berlin'de Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maça 18 yaşındaki Kenan Yıldız damga vurdu. Genç yetenek attığı harika gol ve ortaya koyduğu oyunla övgüleri topladı.Peki 18 yaşındaki genç yetenek A Milli Takım'a nasıl kazandırıldı? Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Kenan Yıldız'ın Milli Takım'daki alt yaş kategori hocalarıveo dönemde yaşananları anlattı.21 yıl TFF'de milli takım antrenörü olarak görev yapan Güngör Şahinkaya Kenan'ın Milli Takım'a kazandırılma süreciyle ilgili şunları söyledi:Dönemin U-17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar ise o süreç için şunları söyledi: